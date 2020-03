Pokémon Mystery Dungeon DX: come catturare i Pokémon Shiny

Come nei giochi della serie madre, anche in Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX è possibile catturare i rarissimi Pokémon Cromatici (o anche conosciuti come Shiny).



Purtroppo incontrarne uno non è proprio semplicissimo, ma siamo pronti a darvi le dritte giuste con questa guida.

Cosa sono e dove trovare i Pokémon Cromatici Per i neofiti della serie, i Pokémon Shiny hanno le stesse statistiche di base, abilità e mosse delle loro controparti standard, ma si distinguono per una colorazione differente. Fin dalla loro introduzione in Oro e Argento, i Pokémon Cromatici sono diventati un punto cardine della saga, nonostante sia davvero difficile imbattersi in uno.



Anche in Mystery Dungeon DX sono presenti gli Shiny ma non tutti i Pokémon presenti nel gioco hanno una variante cromatica. Per la precisione, in totale ci sono 27 Pokémon Shiny da reclutare. Ogni volta che entrerete in un dungeon contrassegnato con il simbolo di un triangolo giallo capovolto potreste imbattervi in un nemico molto forte, a sua volta contrassegnato da un triangolo giallo capovolto sopra la testa. Questi avversari hanno buone probabilità di essere dei Pokémon Shiny.



Ecco tutti i Pokémon Cromatici e in quali dungeon potrete incontrarli:

Rapidash: Monte Acciaio

Ampharos: Bosco Oscuro

Metagross: Abisso Silente

Dragonite: Monte Tuono

Ambipom: Canyon Maesteoso

Noctowl: Grotta Turchina

Azumarill: Monte Vampa

Spinda: Foresta Glaciale

Lickilicky: Monte Surgelo

Gyarados: Stagno Cascata

Espeon: Isola Desolata

Sudowoodo: Regione Arida

Shuckle: Caverna Sud

Exeggcute: Collina Dragone

Starmie: Grande Mare

Corsola: Mare Sperduto

Butterfree: Foresta Ululo

Hoothoot: Grotta Tenebrosa

Exeggutor: Valle Voragine

Ninetales: Catena Nordica

Zangoose: Grotta Ponente

Electrode: Monte Remoto

Aipom: Grotta Solare

Ditto: Rudere Sepolto

Altaria: Stretto Fantasia

Magikarp: Mare Meraviglia

Wobbuffet: Rudere Buianotte