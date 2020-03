Pokémon Mystery Dungeon: come catturare nuovi Pokémon

Reclutare e invitare nuovi Pokémon con i Campi Base

Per prima cosa, in Mystery Dungeon i Pokémon che incontrerete nei dungeon non possono essere catturati, ma bensì reclutati soddisfacendo delle condizioni particolari.



Potrete iniziare a ingrossare i ranghi della vostra Squadra di Soccorso dopo aver sconfitto Skarmory e completato il dungeon di Monte Acciaio, durante le prime ore di gioco. Fatto ciò, visitate il negozio di Wigglytuff a Piazza Pokémon. In questo modo sbloccherete i primi "Campi Base", necessari per reclutare nuovi compagni tra le vostre fila. Da questo punto in avanti ogni volta che un Pokémon in un dungeon viene sconfitto dal leader del vostro team potrebbe decidervi di unirsi alla vostra squadra. Il nuovo compagno sarà a tutti gli effetti un membro attivo del party e, anche se non potrete controllarlo direttamente, vi darà una mano durante i combattimenti. In totale la vostra squadra può ospitare un massimo di otto membri, inclusi i Pokémon temporaneamente reclutati nei dungeon.



Per far sì che un Pokémon si unisca permanentemente alla vostra squadra tuttavia dovrete rispettare altre due condizioni. La prima è assicurarvi di scortarlo sano e salvo fino l'uscita del dungeon. A questo punto potrete decidere di congedarlo amichevolmente, ottenendo una piccola ricompensa in cambio, o di invitarlo a far parte della vostra combriccola. Nel secondo caso tuttavia sarà necessario aver sbloccato sbloccato il giusto "campo base".





Ci sono tantissimi campi da sbloccare in Pokémon Mystery Dungeon DX acquistandoli al negozio di Wigglytuff e ognuno di essi può accogliere determinate tipologie di Pokémon. Potrete scoprire il campo necessario per reclutare un nuovo compagno grazie alla scheda con le statistiche del Pokémon quando questo chiederà di unirsi alla vostra squadra (come nell'immagine qua sopra). Ma come fare se non avete acquistato in precedenza il giusto campo base? Per fortuna in questo caso entrano in gioco le Sfere di Wigglytuff. Grazie ad esse potrete accedere al suo negozio anche mentre vi trovate nel bel mezzo di un dungeon. In questo modo potrete acquistare il campo base che vi serve per il Pokémon che si è appena unito alla vostra squadra. Tuttavia tenete a mente che i campi non costano poco, quindi cercate di portare con voi un piccolo gruzzoletto nei dungeon per ogni evenienza.



Tuttavia le Sfere di Wigglytuff sono una risorsa preziosa, specialmente nelle prime fasi dell'avventura, quindi non appena ne avrete la possibilità vi consigliamo acquistare quanti più campi base possibili, si rivelerà senza dubbio un saggio investimento per il futuro.