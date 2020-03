Overwatch, Michael Chu lascia dopo vent'anni, Blizzard perde un altro pezzo

Lo sceneggiatore Michael Chu ha lasciato Blizzard Entertainment dopo vent'anni di onorato servizio. A lui dobbiamo le storie e il retroterra di titoli quali Diablo 3, World of Warcraft, Overwatch e il prossimo Overwatch 2. Si tratta di una perdita importante per la compagnia, che piano piano sta vedendo partire tutti i suoi pezzi pregiati.



Il lungo messaggio di addio di Chu ripercorre la sua carriera dentro Blizzard e, soprattutto, l'emozione provata nello scrivere i personaggi di Overwatch. Grazie a essi Chu ha potuto realizzare il suo sogno di unire i videogiocatori di tutto il mondo grazie ai videogiochi, facendo loro conoscere la diversità e dandogli stimoli per guardarsi attorno: "Ho sentito storie di gente che si è messa a studiare una nuova lingua dopo aver sentito una linea di dialogo (di Overwatch ndr), altri che hanno deciso di visitare nella realtà uno dei luoghi del gioco, e altri ancora che si sono incontrati con compagni di squadra di altre nazioni che parlano altre lingue, per portare avanti la causa di rendere il nostro mondo un posto migliore."



Chu non ha svelato cosa farà dopo aver lasciato Blizzard, ma pare che rimarrà nel mondo dei videogiochi: "Adesso che ho attraversato per l'ultima volta le porte di Blizzard ho un nuovo sogno: continuare a raccontare storie e creare mondi che uniscano le persone nei videogiochi. Aiutare a creare un mondo inclusivo dove più gente possibile sia motivata a condividere le loro esperienze. Spero che riusciremo a farlo insieme."