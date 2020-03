Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 12/3/2020

Oggi le offerte Amazon alternano risparmio e lusso, partendo con l'accoppiata di kit Fire TV Stick che incorpora supporto per Prime Video, Netflix, Youtube e DAZN oltre che Infinity e RaiPlay, entrambi al momento accessibili con più facilità grazie alle iniziative legate alla quarantena nazionale per il coronavirus. Per chi invece volesse fare le cose in grande ecco un portatile da gioco di lusso che punta quasi al massimo in ogni singolo comparto, dallo schermo da 240Hz al processore di fascia estrema. Si parla invece di risparmio con il Motorola One Vision, con un aumento dello sconto di altri 10 euro rispetto a ieri.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.