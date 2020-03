Anthem per PS4 e Xbox One svenduto per un tozzo di pane su Amazon

Ormai Anthem è oggetto di offerte continue da parte di Amazon, che in questo momento sta letteralmente svendendo al prezzo di un tozzo di pane le versioni PS4 e Xbox One. La nostra è un'iperbole, ma 4,98€ per portarsi a casa il gioco in versione standard sono davvero poche. A questo prezzo i curiosi che vogliono provare il gioco senza spendere molto, possono sicuramente dargli una possibilità, nonostante ormai la sua fama sia completamente compromessa.



Che Anthem sia in grossa crisi è chiaro anche da altri segnali, ad esempio I fan hanno festeggiato il primo compleanno del gioco, mentre Bioware no, oppure in molti hanno notato che le decorazioni natalizie sono ancora online. Bioware ha intenzione di provare a a rilanciare il gioco con quello che viene già chiamato Anthem 2.0. Staremo a vedere cosa ne uscirà fuori.