Coronavirus: Pow3r, Homyatol e Paolo Cannone stanno facendo una maratona per raccogliere fondi

Pow3r, Homyatol e Paolo Cannone, tre tra i più seguiti volti di Twitch Italia, stanno facendo una maratona di beneficenza. Il loro obiettivo è aiutare i reparti di terapia intensiva che stanno lottando contro il coronavirus andando ad appoggiare l'iniziativa messa in piedi da Chiara Ferragni e Fedez.



La bella iniziativa è nata spontaneamente tra i canali Twitch di tre tra i protagonisti italiani di Twitch: Pow3r, Homyatol e Paolo Cannone hanno deciso infatti di unire gli sforzi per questa iniziativa benefica. Una risposta concreata a quello che sta succedendo in tutta Italia: il governo, infatti, ha esteso la "zona rossa" a tutta la nazione.



L'obiettivo dei tre influencer è quello di raccogliere il maggior numero possibile di fondi per aiutare quei reparti di terapia intensiva che stanno combattendo in prima linea per aiutare i malati di COVID 19.



Al momento l'iniziativa ha superato i 5.000 euro. Una cifra che i tre gireranno a "Coronavirus, rafforziamo la terapia intensiva", un'iniziativa varata da Chiara Ferragni e Fedez. La coppia più glamour del paese ha versato 100mila euro di tasca propria ed è riuscita a convincere una marea di persone a partecipare: a poche ore dalla partenza si sono raggiunti quasi due milioni di euro complessivi.



Un plauso, dunque, sia agli streamer nostrani, sia alla giovane coppia dello spettacolo. Nel caso in cui vogliate partecipare collegatevi al canale Twitch dei protagonisti e seguite le istruzioni che vi daranno.



Complimenti a tutti.

Watch live video from POW3Rtv on www.twitch.tv