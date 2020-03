Cyberpunk 2077 su Nvidia GeForce Now con supporto al ray tracing RTX

Cyberpunk 2077 sarà disponibile su GeForce Now, il servizio di cloud gaming di Nvidia, dove godrà del ray tracing in tempo reale di RTX. Ciò significa che anche se non si dispone di un PC o un Mac in grado di far girare il titolo di CD Projekt Red al massimo del dettaglio, usando GeForce Now sarà possibile giocarci al meglio.



Nvidia ha pubblicato anche degli screenshot di Cyberpunk 2077 con il ray tracing attivo. Sembra davvero meraviglioso. Se vogliamo le immagini mostrano anche cosa possiamo attenderci della grafica delle console di nuova generazione, ossia Xbox Series X e PS5.



Un post sul blog ufficiale di Nvidia, spiega che sarà possibile acquistare Cyberpunk 2077 su Steam e farlo girare su GeForce Now nel momento esatto in cui sarà disponibile. Per poter attivare il ray tracing in tempo reale tramite cloud bisognerà però essere dei membri Founder del servizio di Nvidia.



Insomma, la collaborazione tra Nvidia e CD Projekt Red prosegue, dopo l'annuncio di una scheda video a tiratura limitata a tema Cyberpunk 2077, chiamata GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition, il cui concorso per ottenerla è ancora attivo.





<UPDATING SYSTEM>

.... .... ....

UPDATE SUCCESSFUL

File fetched: cp77-RTX-ON.exe



Cyberpunk 2077 will be arriving on GeForce NOW, stunning real-time ray tracing included. #RTXON pic.twitter.com/O5ERGn4mO2 — NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) March 9, 2020