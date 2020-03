Gamestop, Reggie Fils-Aimé entra nel consiglio di amministrazione

Reggie Fils-Aimé, storico ex presidente di Nintendo of America, è entrato nel consiglio di amministrazione della catena di negozi di videogiochi Gamestop. Gamestop ha annunciato di averlo assunto per aiutare a salvare la compagnia.



Reggie Fils-Aimé è un nome notissimo dell'industria dei videogiochi. Insieme al compianto Satoru Iwata ha segnato una lunga fetta della storia di Nintendo, diventando il volto della compagnia in più di un occasione. Il suo addio alla casa di Mario è arrivato il 15 aprile 2019, quando ha lasciato definitivamente il posto a Doug Bowser.



Insieme a Fils-Aimé, nel consiglio di amministrazione di Gamestop sono entrati Bill Simon e J.K. Symancyk. Simon è un dirigente con più di trent'anni di esperienza nel settore della vendita al dettaglio. Symancyk è il presidente e il capo esecutivo di PetSmart. Ovviamente i tre hanno di fronte a loro un compito davvero difficile, visto lo stato di crisi nera in cui versa da mesi Gamestop.



"L'industria dei videogiochi ha bisogno che Gamestop sia viva e vibrante," ha scritto Fils-Aimé su Twitter, "diventando parte del consiglio di amministrazione di Gamestop darò il mio contributo per farlo accadere."



Gamestop è quindi in cerca di idee nuove per cercare di sopravvivere ai cambiamenti in atto nel mercato dei videogiochi. Per tre nuovi dirigenti assunti, quattro lasceranno le loro poltrone di consiglieri: Dan DeMatteo, Gerald Szczepanski, Larry Zilavy e Steve Koonin.



