Xbox Series X e Project xCloud saranno presentati in streaming durante i Game Stack Live, una serie di presentazioni pensate per sopperire al rinvio della GDC 2020.



Il rinvio della fiera di San Francisco, avvenuto per paura di contagi da coronavirus, non ferma Microsoft. Il colosso di Redmond, infatti, ha pensato di presentare in diretta su Mixer tutte le novità che avrebbe avuto intenzione di condividere coi colleghi durante la GDC 2020.



Game Stack Live, questo il nome della due giorni di presentazioni, si terrà dal 17 al 18 marzo 2020 a partire dalle 10 di mattina del Pacifico. Le 18 nostrane.



Il programma è molto vario e mediamente gli argomenti sono pensati gli addetti ai lavori, ma le informazioni che saranno condivise potrebbero essere interessanti per una platea più ampia. Per esempio il 17 marzo 2020 si parla di come rendere i giochi Xbox più accessibili, di come si è integrato il sistema LiveOps in Sea of Thieves o di come raggiungere il massimo impatto coi giochi indipendenti tramite id@Xbox.



Il secondo giorno sarà particolarmente interessante per tutti. Alle 18:40 italiane si parlerà di come i servizi online influenzeranno i giochi della prossima generazione di console, l'ora successiva ci sarà l'intervento Xbox Series X + Project xCloud = Il nuovo capitolo del gaming e infine alle 21:20 c'è una presentazione tecnica sul DirectX: Raytracing.



Nonostante il carattere tecnico, durante i Game Stack Live sicuramente emergeranno dettagli interessanti sulla prossima generazione di console. Per sapere tutto su queste dirette continuate a seguire Multiplayer.it o seguite la diretta sui canali Mixer di Microsoft.