Apple dice che è sicuro pulire iPhone, iPad e Mac con salviettine disinfettanti

Apple ha confermato che è sicuro pulire iPhone, iPad e Mac con salviettine disinfettanti. Un gesto all'apparenza naturale ma che in molti potrebbero evitare per paura di rovinare i propri device.



Apple ha aggiornato il suo sito Web per far sapere ai proprietari di iPhone, iPad e Mac che va bene pulire i propri dispositivi con salviette disinfettanti. Il nuovo consiglio arriva man mano che l'epidemia di coronavirus peggiora a livello globale.



Utilizzando una salviettina imbevuta di alcol isopropilico al 70% o salviette disinfettanti è possibile pulire delicatamente le superfici dure e non porose dei prodotti Apple, come il display, la tastiera o altre superfici esterne. Non bisogna usare candeggina. Bisogna evitate di far entrare liquidi in qualsiasi apertura dei device e di non immergere il prodotto Apple in nessun detergente. Non utilizzare panni abrasivi, salviette di carta o oggetti simili.



In precedenza Apple aveva sconsigliato di utilizzare qualsiasi cosa diversa dall'acqua per pulire i suoi prodotti perché alcune sostanze possono logorare il rivestimento che l'azienda applica per mantenere i suoi dispositivi touchscreen al meglio.



Ecco le informazioni dettagliate:





I prodotti Apple sono composti di una varietà di materiali e ogni prodotto potrebbe avere requisiti di pulizia specifici in base alla parte da pulire. Per iniziare, di seguito puoi trovare alcuni suggerimenti validi per tutti i prodotti:

Usa solo un panno morbido e privo di pelucchi. Evita panni abrasivi, asciugamani, salviette di carta e oggetti simili che potrebbero danneggiare il prodotto.

Scollega qualunque fonte di alimentazione, dispositivo e cavo esterni.

Tieni il prodotto lontano dai liquidi.

Fai in modo che non penetri umidità nelle aperture.

Non usare spray, solventi o sostanze abrasive.

Non spruzzare detergenti direttamente sul prodotto.

In caso di penetrazione di liquidi nel prodotto Apple, chiedi assistenza a un Centro Assistenza Autorizzato Apple oppure a un Apple Store al più presto. La garanzia Apple o l'AppleCare Protection Plan non copre i danni da liquidi, ma potrebbero essere previsti ulteriori diritti in base alle leggi per la tutela dei consumatori. Prima di recarti in un Apple Store, prenota un appuntamento al Genius Bar (disponibile solo in alcuni Paesi e in alcune aree geografiche).

Per istruzioni più dettagliate sui singoli device, andante a questo indirizzo.