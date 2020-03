PS5 come un GameCube: un utente ha pensato un fantasioso design per la console di Sony

E se PS5 assomigliasse ad un GameCube? Un utente ha pensato un fantasioso design per la console di Sony.



In questi giorni si è parlato tanto della Nintendo PlayStation, il rarissimo prototipo della console che Sony e Nintendo avrebbero dovuto produrre ai tempi del Nintendo. Un raro prototipo che è stato aggiudicato per 360.000 dollari in una recente asta.



Un utente di Reddit, visto il silenzio radio di PlayStation, ha voluto immaginare come sarà la prossima console di Sony. E ha pensato a una PlayStation 5 con una forma cubica, un po' come la console e 128bit di Nintendo.



Un concept elegante e minimale, che non si scorda di richiamare la tripartizione vista sulle attuali PS4 e i led blu scuro. Un design che in qualche modo richiama anche l'aspetto di Xbox Series X: se fosse confermato, la console di Sony sembrerebbe proprio la metà di una XSX.



In realtà il design della nuova console di Sony dovrebbe essere differente, o almeno, questo è quello che si deduce osservando l'icona utilizzata da Sony all'interno del suo sito.