The Last of Us serie HBO, Neil Druckman ha svelato alcuni dei personaggi femminili che ci saranno

Neil Druckman, il creatore di The Last of Us, ha svelato alcuni dei personaggi femminili che saranno presenti nell'attesissima serie prodotta da HBO.



Si tratta di un dettaglio non scontato, visto che ancora si sanno pochissimi dettagli riguardanti questa attesissima serie televisiva. La conferma che HBO stesse lavorando alla serie televisiva di The Last of Us, infatti, è arrivata solo pochi giorni fa.



Commentando un video che celebra le tante, grandi, protagoniste delle serie HBO pubblicato dall'emittente per l'8 marzo, Neil Druckman, Vice President di Naughty Dog, Writer e Director di The Last of Us: Parte 2, ha detto che presto si aggiungeranno tante altre donne memorabili al catalogo di personaggi di HBO: "Ellie, Riley, Tess, Marlene, Maria, ⬜️⬜️⬜️⬜️ e qualche altra ancora".



Quel "Quadrato Quadrato Quadrato Quadrato" non è un nuovo Konami Code, a proposito sapete che il suo inventore è recentemente morto?, ma il nome di un personaggio non ancora annunciato. Nei commenti tutti sono sicuri si tratti di Anna, ovvero la madre di Ellie e una delle migliori amiche di Marlene, ma ovviamente Druckman non ha confermato ne smentito.



Vi piacerebbe una storia incentrata su di lei?



And now you have Ellie, Riley, Tess, Marlene, Maria, ⬜️⬜️⬜️⬜️, and a few others! 😉 https://t.co/GMozU0TaZE — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 8, 2020