DOOM Eternal e Animal Crossing: New Horizons si incontrano in questo divertente video

DOOM Eternal e Animal Crossing: New Horizons sono due giochi agli antipodi che, per una fortuita coincidenza, usciranno lo stesso giorno. Per questo un motivo un fan ha pensato di unire i due mondi in un divertente video.



Gli universi di DOOM Eternal e Animal Crossing: New Horizons sono forse due delle cose più lontane dell'intera industria dei videogiochi. Uno è uno sparatutto ultrafrenetico e violento, nel quale un marine spaziale fa fuori intere orde di mostri cattivi e aggressivi.



L'altro è un placido simulatore di vita con animaletti parlanti. Il cui unico scopo nella giornata è raccogliere insetti, frutta e piantare fiori. E magari arredare casa con carta da parati con cuoricini e mobili coordinati.



Però, per una strana coincidenza Nintendo e Bethesda hanno deciso di far uscire entrambi i giochi lo stesso giorno. Ovvero il 20 marzo 2020. Per questo motivo il pixel artist Inx ha deciso di mescolare i due mondi. E se il Doom Guy sembra adattarsi in qualche modo alla placida vita di Animal Crossing: New Horizons, Isabelle sembra divertirsi un po' troppo nei panni del marine spaziale, non pensate?



Animal Crossing meme everyone's done already :3 pic.twitter.com/wLOKV7Pemf — Trinket (@popzotz) February 13, 2020