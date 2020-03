Kingdom Under Fire: The Crusaders è disponibile su Steam

Dopo tanti anni di attesa Kingdom Under Fire: The Crusaders, l'action RTS di Blueside nato sull'originale Xbox nel 2004, è disponibile su Steam.



Kingdom Under Fire: The Crusaders: è un gioco strategico in tempo reale ambientato nel regno fantastico di Bersia. Si tratta del sequel del gioco del 2001 Kingdom Under Fire: A War of Heroes e ne continua la storia. Da quel gioco prende anche il peculiare gameplay che mescola azione in terza persone e elementi da gioco di ruolo. Elementi poi ripresi nel recente Kingdom Under Fire 2, qui la recensione, un MMO ambientato nel medesimo mondo.



La versione PC offre un completo supporto a mouse e tastiera, oltre che ai monitor HD e widescreen. Per il resto il gioco sarà, nel bene e nel male, una fedele riproduzione del classico uscito sull'originale Xbox sedici anni fa. Nel bene perché Kingdom Under Fire: The Crusaders ha una formula di gioco originale ed è ambientato in un universo affascinante e sfaccettato. Nel male perché si tratta di gioco del 2004 che dovrebbe aver ricevuto solo dei semplici aggiustamenti estetici e tecnici prima di arrivare sui nostri PC.



Questo, però, fa sì che le specifiche tecniche per far girare il gioco siano risibili:



Windows 7 32bit

Processore: Intel Core 2 Duo or AMD Athlon 64x2 5600+

Memoria: 4 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GT 420 o ATI Radeon HD 6850 o Intel HD Graphics 4000 con 2 GB VRAM

DirectX: Versione 9.0

Spazio su disco: 2 GB