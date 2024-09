Sekiro: Shadows Die Twice diventerà un anime secondo una nuova voce, che indica anche studio e dettagli

Una nuova voce di corridoio confermerebbe il leak precedente sul fatto che Sekiro: Shadows Die Twice avrà un adattamento in versione anime, riportando anche il nome dello studio responsabile oltre ad altri dettagli sulla produzione.

Come forse ricorderete, l'idea di un'anime basato su Sekiro: Shadows Die Twice era già emersa in seguito a un leak riportato a maggio dell'anno scorso, che parlava anche di un adattamento simile per Ghost of Tsushima. All'epoca non c'erano informazioni ma si parlava di uno studio nipponico al lavoro.

Qualche ulteriore dettaglio è poi emerso nelle ore scorse da parte del medesimo leaker, "@oecuf0", che ha anche pubblicato ulteriori informazioni al riguardo.