Sekiro e Ghost of Tsushima diventeranno degli anime, secondo alcuni leak

Sekiro: Shadows Die Twice e Ghost of Tsushima sembrano essere destinati a diventare degli anime, in base a quanto riferito da un leaker considerato affidabile, per quanto riguarda questo ambito specifico.

Con un paio di tweet pubblicati nelle ore scorse, l'account "oecuf0" ha fatto capire che i due giochi sono destinati a diventare altrettanti anime, anche se non sono ancora noti i dettagli al riguardo. Per quanto riguarda Sekiro: Shadows Die Twice in particolare, è emerso anche che la produzione è stata affidata a uno studio giapponese, "naturalmente", e che l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare presto.



Non ci sono altre informazioni, ma sicuramente il soggetto si presta a una revisione della storia in tale forma, soprattutto grazie alla particolare caratterizzazione del protagonista, dei nemici e delle splendide ambientazioni in stile nipponico feudale.

Quest'ultime sono condivise anche dall'altro progetto svelato sempre con un tweet dal medesimo leaker, ovvero l'anime di Ghost of Tsushima. Di questo in effetti erano già emerse voci in passato, e contemporaneamente sta ricevendo anche un adattamento in forma di film cinematografico. A questo punto restiamo in attesa di eventuali dettagli, tenendo presente che la fonte è considerata piuttosto affidabile su questo fronte ma ovviamente le informazioni vanno prese come semplici voci di corridoio.