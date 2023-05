Supraland Six Inches Under disponibile su PlayStation e Xbox, anche su Game Pass

Durante l'Humble Games Showcase è stato annunciato e lanciato direttamente Supraland Six Inches Under su console, disponibile ora su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, al day one anche nel catalogo di Xbox Game Pass.

Disponibile dal gennaio 2022 già su PC in versione Steam, Supraland Six Inches Under arriva oggi anche su console, inserito a sorpresa nel catalogo di Xbox Game Pass, aggiungendosi dunque ai giochi della seconda mandata di maggio 2023.

Arriverà anche su Nintendo Switch nel corso dell'estate, ancora senza una data d'uscita precisa.

Si tratta di una sorta di spin-off dell'ottimo Supraland, che si presenta come un metroidvania in prima persona. Come si conviene a un titolo appartenente a tale genere, ci troviamo all'interno di un'ampia mappa interconnessa con passaggi che possono essere sbloccati con il progredire del personaggio principale.

Secondo quanto riferito dagli sviluppatori, Supra Games, il gameplay è composto al 55% di esplorazione, al 40% di puzzle e per il 5% di combattimento, dunque sembra decisamente più impostato sui primi due aspetti rispetto agli scontri. Si tratta di un titolo vicino all'ambito avventura pur essendo un metroidvania, la cui durata dovrebbe essere di circa 20 ore.

Come il suo predecessore, anche questo è caratterizzato da un certo humour nelle sue varie parti, con gli sviluppatori a specificare che conterrà "centinaia di gag" e anche "due gag divertenti". La storia si snoda su un percorso principale, ma ci sono anche diverse strade secondarie caratterizzate da puzzle considerati più difficili rispetto a quelli di base.

Anche in questo caso, come nel capostipite, ci troviamo nei panni di un omino minuscolo, alle prese con ambientazioni e oggetti normali che appaiono però di dimensioni enormi.