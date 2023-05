Xbox Game Pass: i giochi della seconda metà di maggio 2023 sono stati svelati per PC, Xbox e cloud

Microsoft ha svelato quali sono i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà di maggio 2023. Vediamo la lista completa indicata in modo ufficiale tramite il sito news.xbox:

FIFA 23 - Console e PC, tramite EA Play (16 maggio)

Eastern Exorcist - Console e PC (18 maggio)

Ghostlore - Console (18 maggio)

Planet of Lana - Console e PC (23 maggio)

Cassette Beasts - Console (25 maggio)

Massive Chalice - Cloud e Console (25 maggio)

Railway Empire 2 - Cloud, Console e PC (25 maggio)

Chicory: A Colorful Tale - Console e PC (30 maggio)

Come potete vedere, già da oggi è possibile accedere tramite EA Play a FIFA 23. A seguire invece troveremo un paio di giochi pubblicati sin dal lancio su Xbox Game Pass , ovvero Planet of Lana e Railway Empire 2.

Planet of Lana è un gioco per PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Si tratta di un'avventura cinematografica a base di piattaforme e puzzle. Nei panni di Lana e di Mui si deve viaggiare in un pianeta alieno sotto attacco.

Railway Empire 2 invece è un gestionale nel quale dobbiamo gestire una compagnia ferroviaria nei primi anni del 1800. Dovremo collegare città e aziende, creare ponti, tunnel e ammirare 60 famose locomotive a vapore.

Vi segnaliamo anche Chicory: A Colorful Tale, un'avventura dal creatore di Wandersong. Nei panni di una sguattera otteniamo il controllo di un pennello magico che può colorare il mondo. La trama è estremamente introspettiva ed estremante inclusiva. Qui potete trovare la nostra recensione. Chicory: A Colorful Tale era già disponibile su PC e PlayStation, ma solo ora arriva su Xbox: si tratta quindi in un certo senso di un altro gioco "pubblicato al D1 su Xbox Game Pass".

Cassette Beasts, invece, è stato da poco pubblicato ed era già disponibile su PC Game Pass e arriva ora anche su console. Si tratta di un gioco di ruolo open world nel quale possiamo catturare creature in stile Pokémon, con però una novità: possiamo fonderle per crearne una versione più potente e unica. Ecco la nostra recensione.

Diteci, cosa ne pensate delle novità di Xbox Game Pass della seconda metà di maggio 2023?

Ecco infine i giochi che saranno rimossi da Xbox Game Pass dal 31 maggio 2023.