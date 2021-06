Chicory: A Colorful Tale, recensione di un viaggio emozionante dal creatore di Wandersong

Un grande Picnic

Chicory A Colorful Tale: il mondo è la tua tela

Chicory: A Colorful Tale ci immerge nel mondo di Picnic, un regno popolato da animali antropomorfi. In questo mondo risiede un grande strumento di potere, il Pennello, tramite il quale è possibile dare colore a ogni cosa, viva o inanimata. Il Pennello passa di mano in mano, di Pittorə in Pittorə, che si occupa di mantenere l'ordine. Questo compito spetta ora a Cicoria (Chicory). La nostra avventura ha però inizio quando tutto va a rotoli. All'improvviso il mondo diventa in bianco e nero e starà a noi scoprire il perché e fermare questa minaccia.

Ma chi siamo noi? Cicoria la Pittrice, detentrice del Pennello? Assolutamente no. Al pari di Wandersong, Lobanov ribalta la struttura classica e dà il ruolo della protagonista a un personaggio che dovrebbe essere completamente secondario: lə sguatterə di Cicoria (Pizza, questo il nome da noi scelto), unə tipə qualunque che si occupa solo di pulire e rassettare la Torre della Pittrice. Pizza (che come avrete intuito può essere maschio, femmina o non binario a nostra scelta), in modo simile al protagonista di Wandersong, non dovrebbe essere l'eroə, non dovrebbe essere nessuno. Sempre come il protagonista di Wandersong, però, fa proprio quello che dovrebbe: prende in mano la situazione.

Pizza è lə Pittricə

Pizza è infantile, naive, di certo non la più intelligente della stanza e assolutamente non dotatə nell'arte pittorica, ma questo non lə ferma. Quando si rende conto che i colori sono spariti e trova il Pennello abbandonato nella Torre della Pittrice Cicoria, Pizza non esita ad afferrarlo e a partire all'avventura per ricolorare il mondo. Presto, però, capisce che qualcosa di oscuro sta corrompendo la realtà e deve quindi chiedere aiuto a Cicoria. La Pittrice, però, non vuole saperne più niente del Pennello, dell'arte, del mondo intero. In quel momento diventa chiaro qual è il tema principale dell'avventura: la lotta contro la depressione, l'insicurezza, la paura di fallire, ma anche la paura di essere giudicati, guardati, di disattendere le aspettative di tutti quelli che ci circondano.

Lobanov, ancora una volta, tratteggia una storia dolce e apparentemente semplice che nasconde però al proprio interno un messaggio importantissimo. Quello di Pizza e Cicoria è un viaggio all'insegna della comprensione di se stessi, dei propri limiti e di quelli degli altri. Senza fare spoiler, possiamo dire che ci insegna a chiedere aiuto, a non pretendere troppo da noi stessi e a capire realmente cosa è bene per noi. Lo fa creando un mondo ricolmo di personaggi magnifici, piccoli animali antropomorfi dal nome culinario (Cuscus, Uvaspina, Basilico, Macaron, Paprika, Pandisegale...) che chiederanno il nostro aiuto nel mentre esploriamo ogni un angolo di Picnic. Ogni personaggio ha un proprio linguaggio (e spesso un proprio font e una propria vignetta) che lo rende unico: un plauso in questo senso alla traduzione italiana, di altissima qualità considerando anche la necessità di optare alle volte per terminologie gergali che non possono semplicemente essere tradotte 1:1.

Chicory A Colorful Tale ci porterà in varie aree

A sostegno della scrittura vi è inoltre la direzione artistica. Ogni personaggio e ogni ambiente è meravigliosamente disegnato, ma starà a noi colorarlo.