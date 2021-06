Dragon Ball Z: Kakarot, trailer di lancio per Trunks: The Warrior of Hope

Trunks: The Warrior of Hope, il nuovo DLC di Dragon Ball Z: Kakarot, è disponibile a partire da oggi su PC, PS4 e Xbox One, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato da Bandai Namco.

Annunciato a marzo, Trunks: The Warrior of Hope riprende in maniera piuttosto fedele gli eventi del film d'animazione La Storia di Trunks, raccontandoci dell'inquietante futuro da cui proviene il figlio di Vegeta e Bulma.

Le meccaniche sono naturalmente le stesse del gioco base, Dragon Ball Z: Kakarot, che prova a interpretare la lunga saga creata da Akira Toriyama con la connotazione di un action RPG.

La nostra recensione di Trunks: The Warrior of Hope arriverà a brevissimo.