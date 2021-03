Dragon Ball Z Kakarot, Trunks: The Warrior Of Hope è il nuovo DLC

Dragon Ball Z Kakarot espanderà ancora la sua storia e il suo roster di combattenti e contenuti con l'arrivo in DLC di Trunks: The Warrior Of Hope, un nuovo episodio della storia che si incentrerà sul personaggio in questione.

Dopo due DLC che hanno seguito abbastanza fedelmente la storia di Dragon Ball Super, il prossimo ritornerà invece più vicino alla serie originale di Akira Toriyama, riprendendone alcune caratteristiche classiche. Il terzo DLC su Trunks ci porterà nel futuro, 13 anni dopo gli eventi della saga degli Androidi, dove C-17 e C-18 hanno ucciso praticamente tutti i combattenti della Terra, tranne Gohan e Trunks.

La situazione è alquanto disperata: Goku viene ucciso da un terribile virus e successivamente gli altri eroi vengono eliminati dagli androidi, tra cui Piccolo, Vegeta e altri. 13 anni dopo questi tragici eventi, gli unici combattenti rimasti in piedi sono Trunks e Gohan.

Nel futuro, è Gohan ad addestrare Trunks per mantenere viva la speranza e riuscire possibilmente a cambiare la realtà attraverso i viaggi temporali. Il nuovo DLC è previsto arrivare nell'estate 2021, ancora senza una data di uscita precisa, e porterà con sé diversi nuovi elementi oltre alla parte di storia e ai personaggi aggiuntivi.

Tra le novità riguardanti i vari titoli della serie, è emerso un video su Gogeta SSJ4 in azione per Dragon Ball FighterZ, dopo il Legendary Pack 1 di Dragon Ball Xenoverse 2.