Fortnite: skin di Ant-Man disponibile nel gioco Epic Games

Fortnite prosegue con le sue aggiunte attraverso cross-over, in questo caso con la nuova skin di Ant-Man, andando nuovamente a pescare dal gigantesco calderone di personaggi rappresentato dall'universo Marvel Comics.

La skin di Ant-Man è dunque disponibile in queste ore all'interno di Fortnite, confermando dunque numerosi avvistamenti e rumor emersi nei giorni scorsi: l'evento Zero Point introduce anche il celebre costume di Scott Lang, che arriva a compagnato dal dorso decorativo di Ant-Tonio, la formica-sidekick del supereroe Marvel. Entrambi gli elementi possono essere acquistati in un'unica soluzione al prezzo di 1500 V-Buck.

Oltre alla skin, è disponibile anche il particolare piccone "Stuzzicadenti", ovvero una fantasiosa reinterpretazione del celebre attrezzo di base di Fortnite ma composto da un gigantesco stuzzicadenti con oliva verde a 800 V-Buck, di dimensione decisamente sproporzionata ma perfettamente in tema con Ant-Man e la sua capacità di cambiare proporzioni.

Purtroppo, l'Ant-Man di Fortnite non può diventare gigantesco o microscopico come nei fumetti, per non implicare degli sconvolgimenti irrisolvibili nel bilanciamento del gioco. Peraltro, accanto all'uomo di dimensione variabile tornano anche una grande quantità di altri personaggi Marvel, messi nuovamente a disposizione nello shop interno di Fortnite in queste ore.

Per il resto, per quanto riguarda il gioco Epic Games, abbiamo visto una sea shanty famosa su TikTok diventare un'emote, oltre a tutte le novità svelate sull'aggiornamento 15.50.