Fortnite 15.50, aggiornamento: tutte le novità svelate

Modalità Creativa | Fortnite 15.50

Vediamo le novità introdotte nella Modalità Creativa dall'aggiornamento di Fortnite 15.50.

Come ci era stato anticipato, l'update introduce le "Isole grandi" ovvero isole di 155x155 unità, circa il 25% in più rispetto alle isole precedenti. In questo modo avremo più spazio per creare mappe. Inoltre Epic ci spiega di volerci aiutare a raggiungere più giocatori possibili con le nostre creazioni. Per questo motivo si assicurerà che il testo del gioco sia ottimizzato per ogni regione. Ecco il messaggio degli sviluppatori: "Nelle prossime settimane inizieremo a localizzare alcuni dei vostri contenuti in evidenza nelle 13 lingue disponibili su Fortnite. I Centri in evidenza saranno i primi, ma abbiamo l'intenzione di localizzare anche i giochi in primo piano in futuro."

Vi sono poi tutta una serie di correzioni a bug: potete trovare tutti i dettagli sul sito ufficiale.