Fortnite Stagione 6: nuova meccanica di gioco scoperta? Dataminer spiega

Fortnite Stagione 6 non è troppo lontano e ora potrebbe essere stata scoperta una nuova meccanica di gioco. Il battle royale per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e dispositivi mobile proverà a stupire i fan con qualche grosso cambiamento, ad esempio con enormi cambiamenti della mappa, ma probabilmente proporrà qualche novità "minore". In tal senso, è stato scoperta nel codice di gioco una funzione che fa apparire un'IA (per ora non completa) legata ai veicoli.

Cosa significa? Come potete vedere in calce, il dataminer Mang0e spiega che questa nuova meccanica di gioco potrebbe avere due diversi utilizzi. Prima di tutto, è possibile che personaggi non giocanti, i bot o i boss potranno controllare dei veicoli in futuro. Si tratta di una possibilità sensata, soprattutto per quanto riguarda i bot che sostituiscono i giocatori umani: permettere loro di usare in modo efficace le auto e altri mezzi li renderebbe più credibili. Permettere anche agli NPC di usare i mezzi sarebbe interessante, in previsione di Fortnite Stagione 6.

Mang0e ci propone però anche una seconda possibilità, ovvero che in Fortnite Stagione 6 sia previsto l'arrivo di boss sotto forma di veicolo, come ad esempio l'elicottero di Rust. Non si tratterebbe in altre parole di boss che controllano un'auto o un chopper, ma di un veicolo che funge da boss.

Per ora ovviamente si tratta solo di speculazioni: l'unica certezza è che nel codice di gioco è stato trovato un riferimento all'IA dei veicoli. In che modo sarà usata per ora non è dato saperlo, ma probabilmente lo scopriremo con i prossimi aggiornamenti o con l'arrivo della Stagione 6.

Vi ricordiamo infine che Ryu e Chun-Li sono stati confermati ufficialmente con un trailer.