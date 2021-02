Nintendo Switch Pro è "come una PS4 con DLSS e CPU migliore" per gli insider

Tramite Reddit è stato riportato un nuovo leak di informazioni dedicate alla presunta nuova macchina da gioco della Grande N: parliamo chiaramente di Nintendo Switch Pro o, come è stata definita su Reddit, Super Nintendo Switch. Le fonti del leak sono Z0m3le e NatetheHate, due leaker di ResetEra ritenuti discretamente affidabili. Secondo quanto riportato, Nintendo Switch Pro è "come PS4 con DLSS e una CPU migliore".

Vediamo però tutti i dettagli di quanto svelato. Prima di tutto, viene detto che un file di configurazione è stato scovato all'interno di un gioco Switch. All'interno è stato possibile trovare una terza configurazione per un gioco. Si tratta ovvero di una configurazione aggiuntiva rispetto alla versione portatile e alla versione docked. Questa terza configurazione, che dovrebbe quindi essere quella di Nintendo Switch Pro, puntava a una risoluzione di render di 1440p: la versione docked si fermava invece a 720p.

Viene poi detto che possiamo considerare Nintendo Switch Pro al pari di una "PS4 con DLSS e una CPU migliore". Si tratta di un ottimo modo, secondo gli insider, di capire quali sono le potenzialità della nuova console della società di Kyoto. Viene affermato che questa potenziale nuova console usa "Ampere, quindi è molto più avanzata di una GPU di AMD che è stata prodotta nel 2011. Una decade di avanzamenti tecnologici in ambito GPU e performance minime pari a quella di una PS4 è qualcosa di cui possiamo essere felici".

L'idea è quindi che Nintendo Switch Pro sarà una console nettamente più potente dei modelli attualmente in circolazione. Come sempre, vi ricordiamo che sono speculazioni e rumor, non informazioni ufficiali. Per quanto riguarda la data di uscita, diversi analisti non pensano uscirà nel 2021.