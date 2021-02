PS5 e PS4: problemi del PlayStation Network del 28 febbraio confermati

Secondo il sito ufficiale di PlayStation Status, alcune parti del PlayStation Network stanno avendo alcuni problemi sulle piattaforme PS5, PS4, PS3 e PS Vita. Precisamente, il sito ufficiale afferma che "Potresti avere difficoltà ad avviare giochi, app o funzioni di rete. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza". L'aggiornamento più recente è di ieri, 27 febbraio 2021, precisamente alle 00:33. Pare quindi che i problemi permangano ancora dopo più di 24 ore.

I problemi principali sono legati all'utilizzo di giochi ed elementi social. La gestione dell'account, PlayStation Now, PlayStation Video, PlayStation Store e PlayStation Music non riscontrano invece alcun problema e dovrebbe essere possibile utilizzarle senza limitazioni, secondo il sito ufficiale di Sony. Comicbook.com, però, segnala alcuni report secondo i quali vi sono problemi con acquisti e download di giochi tramite PlayStation Store di PS5 e PS4.

Al momento della scrittura, però, non è chiaro quanto grave sia il problema del PlayStation Network e fra quanto tempo Sony rilascerà un nuovo aggiornamento del sito PlayStation Status. Per il momento i canali social PlayStation non hanno indicato informazioni a riguardo, quindi probabilmente il tutto sarà risolto "in silenzio". La scelta migliore è attendere la risoluzione dei problemi e verificare regolarmente il sito PlayStation Status. Diteci, avete sperimentato difficoltà giocando con PS5 e/o PS4?

Passiamo però a una buona notizia; PS5 sbarca nell'Antica Roma: Caligola LXXV ha finalmente comprato la console.