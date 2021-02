Fortnite x Street Fighter 2, Ryu e Chun-Li confermati ufficialmente con un trailer

Fortnite ha visto l'introduzione nel proprio roster di Ryu e Chun-Li, i leggendari combattenti di Street Fighter 2: lo conferma ufficialmente il trailer che trovate in calce.

Il leak riguardante Ryu e Chun-Li in Fortnite era dunque fondato, e quella con l'iconico picchiaduro Capcom si pone come l'ennesima collaborazione per il battle royale sviluppato da Epic Games.

La popolarità di Fortnite, che un anno fa poteva contare su 350 milioni di giocatori, è legata anche e soprattutto a questo genere di iniziative, che rilanciano l'entusiasmo fra gli utenti insieme ai continui aggiornamenti.

Una pubblicità che torna utile anche alla casa giapponese, attualmente impegnata nella promozione del Season Pass 5 di Street Fighter V: Champion Edition in attesa di dedicarsi al prossimo episodio della serie.