Fall Guys: i costumi di Cuphead e Mugman saranno disponibili con una nuova emote

In questi giorni stanno arrivando tantissime novità per Fall Guys. Oltre all'annuncio di due nuove piattaforme, infatti, si uniranno al gioco due personaggi davvero speciali: Mugman e Cuphead. A fare l'annuncio è Studio MDHR, che ha detto che Cuphead sarà disponibile dal 24 febbraio 2021, mentre il suo compare Mugman arriverà il 27 dello stesso mese. Entrambi avranno un'emote speciale e costeranno 5 corone.

Come dicevamo, solo pochi giorni fa abbiamo scoperto che Fall Guys sta per arrivare sia su Nintendo Switch che su Xbox. Adesso siamo venuti a conoscenza che due personaggi che hanno fatto furore su entrambe le piattaforme saranno disponibili come costumi.

Probabilmente i fan di Cuphead speravano in un qualche aggiornamento sul The Delicious Last Course, il DLC di CupHead rimandato ancora causa Covid-19, ma anche questa notizia dovrebbe far piacere a tutti coloro che stravedono per le due tazzine antropomorfe.

Anche perchè, per una volta, potranno utilizzarle in un contesto divertente e piacevole come quello del "Mai dire Banzai" videoludico. Un bel cambi di prospettiva rispetto all'infernale platform in 2D originale, no?