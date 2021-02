Fall Guys: Ultimate Knockout arriva su Nintendo Switch in estate, nuovo trailer

Fall Guys: Ultimate Knockout è stato annunciato in versione Nintendo Switch nel corso del Nintendo Direct di questa sera, confermando una serie di voci di corridoio al riguardo che si susseguivano ormai da tempo, in arrivo questa estate.

Evidentemente concluso il periodo di esclusiva console che lo teneva legato alle piattaforme PlayStation, Fall Guys arriverà dunque sulla console Nintendo nell'estate 2021, ancora senza una data di uscita precisa al riguardo ma con lancio fissato dunque nei prossimi mesi.

Il gioco è ormai ben conosciuto, diventato nel frattempo una sorta di fenomeno multiplayer: si tratta di una sorta di reinterpretazione di Takeshi's Castle, ovvero una serie di competizioni folli che vedono dei bizzarri personaggi competere per arrivare primi o semplicemente resistere fino alla fine all'interno di percorsi assurdi irti di ostacoli e minacce varie.

Il tutto, però, caratterizzato da uno stile veramente ridanciano e simpatico, che stempera però solo parzialmente il clima di competizione serrata che caratterizza le partite, in grado di rovinare le amicizie più durature. La versione Nintendo Switch di Fall Guys sfrutterà ovviamente i Joy-Con anche per il multiplayer in portabilità, ma al di là di questo dovrebbe contenere tutti i contenuti caratteristici della versione originale. Vediamo anche un nuovo trailer di presentazione di questa specifica versione riportato qui sopra.

Nel frattempo, Fall Guys sta per ricevere l'update della Stagione 3.5, dopo il nuovo livello e 40 variazioni arrivate a gennaio scorso.