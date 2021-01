Fall Guys: il nuovo aggiornamento aggiunge un nuovo livello e 40 variazioni

Mediatronic ha appena pubblicato un nuovo aggiornamento di Fall Guys. Questo update arriva a metà del Winter Knockout della stagione 3 e introduce tantissime novità a questo divertente battle royale. Debutterà, infatti, un livello tutto nuovo, ma arriveranno anche 40 variazioni dei percorsi già esistenti. Infine saranno messi a disposizione nuovi DLC e costumi coi quali personalizzare i propri avatar.

Questo aggiornamento arriva a poco più di un mese dal debutto del Winter Knockout della terza stagione di Fall Guys. Quell'aggiornamento introduceva sette nuovi round, ostacoli inediti e nuovi costumi. Presto si aggiungerà, come dicevamo, un percorso inedito e ben 40 variazioni di quelli esistenti.

Non potevano mancare una pletora di DLC e nuovi costumi per i Fall Guys, coi quali rendere ancora più folle e colorato questo battle royale sui generis. Recentemente il gioco è stato al centro di un piccolo giallo: per Xbox Fall Guys sarebbe arrivato su Game Pass, ma Devolver ha invocato Satana e ha smentito, con la solita pacatezza e serietà.

Nel caso abbiate vissuto su Marte negli ultimi mesi, ecco la recensione di Fall Guys: Ultimate Knockout, uno dei giochi più scaricati del 2020.