Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: Mario e i suoi amici su Switch sono più veloci

A poche settimana dall'uscita, ancora sappiamo poco della prossima grande esclusiva della grande N. In queste ore, però, Nintendo ha confermato sul suo sito ufficiale che in Super Mario 3D World + Bowser's Fury Mario, Peach, Luigi e Toad saranno più veloci e potranno persino saltare più in alto. L'obiettivo è quello di rendere la versione per Nintendo Switch di Super Mario 3D World un po' più "scattante".

Nella pagina ufficiale del sito di Nintendo, infatti, si può leggere: "Tutti i personaggi hanno ricevuto un aumento della velocità della corsa e possono saltare ancora più in alto dopo aver raccolto una Super Bell, rendendo il platform un po' più scattante. Ora puoi anche usare il giroscopio per controllare alcune sezioni del gioco che in precedenza richiedevano i controlli tattili."

Questa specifica di Nintendo arriva dopo che alcuni avevano notato questi cambiamenti all'interno dei video di Super Mario 3D World + Bowser's Fury distribuiti in questi giorni da Nintendo. Il gioco, previsto per il 12 febbraio in esclusiva per Nintendo Switch, è sia il rifacimento del classico per Wii U Super Mario 3D World, sia una sostanziosa espansione dello stesso, con il multiplayer online per quattro giocatori e una modalità nella quale bisognerà allearsi con Bowser Junior contro il suo arrabbiatissimo padre.

