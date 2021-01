Un titolo che ha puntato molto sul multiplayer casalingo , in un periodo in cui non andava più di moda; fino a quattro giocatori potevano giocare assieme, e sfidarsi, in contemporanea. È l'unico Super Mario ad aver seriamente puntato su una simile modalità, e su Switch potrebbe trovare piena gloria: l'ibrida Nintendo può essere giocata ovunque da chiunque, e quest'avventura potrebbe rivelarsi piacevole anche con un piccolo Joy-Con.

Manca poco all'arrivo di Super Mario 3D World + Bowser's Fury (il 12 febbraio ), l'ultimo gioco dell'idraulico sviluppato da Nintendo sotto la nomenclatura EAD, Si tratta in ogni caso di uno dei lavori più importanti dell'attuale EPD 8, il team di Koizumi, e a noi, come a tanti altri, è sembrato un gioco eccezionale .

Super Mario 3D World, le novità

Chiamarlo remake sarebbe sicuramente eccessivo, ma presto scoprirete che il gioco presenta molte più novità di quanto non possa sembrare a primo impatto. Stando a Kyoto Report, che è la più affidabile fonte di informazioni sullo sviluppo interno Nintendo (ma che comunque non è ufficiale), l'avventura sarebbe stata adattata per Nintendo da NST (Nintendo Software Technology), team interno statunitense ormai specializzato in conversioni e supporto a progetti di terze parti, principalmente indie.

Prima di parlare delle novità, un breve accenno alle caratteristiche di Super Mario 3D World: si tratta, a livello concettuale, della più fedele trasposizione tridimensionale dei classici capitoli bidimensionali. Questo significa che propone tanti percorsi lineari, in cui l'obbiettivo è raggiungere la fine del percorso, piuttosto che esplorare vaste aree in cerca di segreti. A titolo simbolico, gli sviluppatori hanno anche reintrodotto la bandierina di Super Mario Bros., nonché l'adorato costume Tanuki di Super Mario Bros. 3.

Come dicevamo poc'anzi, il gioco può essere interamente esperito in compagnia, fino a quattro utenti contemporaneamente. Ci sono, all'inizio, altrettanti personaggi disponibili: Mario, Luigi, Peach e Toad. Gli stessi di Super Mario Bros. 2, e infatti sono gli unici due titoli della serie principale a vantare quattro protagonisti. Ogni eroe ha le proprie caratteristiche: come sempre, Mario è quello dai valori più equilibrati; Luigi salta più in alto e più a lungo del fratello. Toad e Peach si rivolgono a due tipi di giocatori opposti: il primo è pensato per gli utenti esperti, essendo più veloce degli altri. Peach invece sta in aria per molto tempo, così da rendere più semplice scavalcare i vari dirupi.

In quest'edizione per Nintendo Switch, Super Mario 3D World avrà anche una modalità online che, salvo sorprese, sarà impostata esattamente come quella locale. Gli utenti potranno creare una stanza, o unirsi a quella di un'altra persona: resta da definire se e come saranno salvati i progressi e i record ottenuti quando si è ospiti, ma sicuramente si tratta di un'introduzione molto gradita, che siamo curiosi di testare in fase di recensione.

Il gioco sarà leggermente più veloce di quello originale; potrebbe sembrare una modifica da poco, ma non lo è, ed è piuttosto raro che Nintendo alteri un parametro del genere in un gioco di Super Mario. Probabilmente desideravano conferire un ritmo più alto all'avventura, e a noi, almeno in teoria, sembra una buona idea.