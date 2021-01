Warhammer 40.000: Lost Crusade, la recensione

Gameplay

Il gameplay di Warhammer 40.000: Lost Crusade si divide fondamentalmente in tre parti. C'è la fase strategica casual alla Farmville, quella in cui ci si trova a costruire e potenziare le varie parti della propria base spaziale, addestrare nuove truppe e seguire passo dopo passo un ampio sistema di achievement che tuttavia dà vita a meccaniche guidatissime, che lasciano ben poco spazio all'iniziativa personale.

Poi c'è la fase strategica spaziale, in cui si lavora sulla mappa per organizzare sortite che tuttavia vengono generalmente risolte da un semplice confronto di statistiche, lasciandoci solo il compito di attendere che le nostre forze raggiungano un punto e lo trasformino in risorse da raccogliere. In questa parte del gioco è possibile peraltro osservare la natura MMO dell'esperienza, che mette nella stessa mappa centinaia di insediamenti appartenenti a utenti diversi che possono allearsi e condividere le proprie battaglie.

Dopodiché ci sono le spedizioni, la parte indubbiamente più divertente del gioco, in cui si compone una squadra di eroi che è possibile evocare con i classici sistemi gratis o a pagamento, equipaggiare con oggetti diversi e potenziare al fine di migliorarne le abilità, per poi mandarli a completare delle missioni. In questo caso l'azione è in stile RTS, e sebbene l'interazione sia limitata non c'è dubbio che dopo i primi dieci incarichi la faccenda assuma connotati interessanti.

Se infatti i personaggi si muovono automaticamente verso i bersagli più vicini, nell'ambito di brevi corridoi pieni di nemici e con un portale da distruggere, utilizzando l'energia che si carica col passare del tempo si possono inviare sul campo truppe extra e/o utilizzare spettacolari manovre speciali contro gli avversari più coriacei. È un peccato che in questo caso si palesi un paywall dopo già un paio d'ore, visto che viene richiesto di arrivare in fondo al "dungeon" entro un tempo limite e lo si può fare solo con eroi molto potenziati.