Assassin’s Creed Valhalla, un viaggio per immagini

È passato un po' dall'ultimo "viaggio per immagini" (che aveva visto come protagonista Ghost of Tsushima ), ma siamo felici di tornare a proporvi questo format, il quale (per chi non lo conoscesse) consiste nel racconto di una nostra sessione di gameplay passata all'interno di un titolo, senza alcun obiettivo specifico prefissato; il tutto attraverso parole e immagini. A lasciarci trasportare, questa volta, è stato il nuovo, apprezzato capitolo della saga di Assassin's Creed. Partendo dall'ultimo salvataggio, ci siamo abbandonati alle sensazioni, alle atmosfere e agli eventi che accadevano intorno a noi, il che ci ha condotti in un lungo viaggio attraverso l'Inghilterra, fino a raggiungere gli invalicabili confini del fu Impero romano, segnati dalla sinuosa e antica cicatrice che segna le terre di Britannia, il Vallo di Adriano. Non indulgiamo oltre e immergiamoci in questo viaggio per immagini all'interno di Assassin's Creed Valhalla .

Il seguente articolo contiene alcuni spoiler visivi riguardanti pezzi di equipaggiamento e ambienti di gioco. Se volete evitare anticipazioni, vi consigliamo di non continuare la lettura, anche se ciò che viene mostrato non riguarda sezioni importanti della storia principale.

Piccole imbarcazioni vengono mosse dalle calme onde serali, mentre i pescatori su di esse si apprestano a catturare le ultime prede prima della fine della giornata. La luce inizia a calare sempre più, fino a che le prime stelle non cominciano ad apparire per introdurre alla nostra vista l'immensa Via Lattea.

Il legno marcio di un vecchio pontile scricchiola sotto i nostri piedi. Le onde del mare si abbattono leggere sui piloni immersi nelle acque costiere della Manica, dove le correnti del Mar del Nord e dell'Oceano Atlantico si incontrano. Il sole è sulla via del tramonto; sta concedendo l'ultimo inchino alle bianche scogliere alle spalle di Eivor. Quest'ultima ha il cappuccio calato sul volto, probabilmente per via dell'ultima attività che abbiamo svolto con lei, oppure solo per un vezzo stilistico del quale non abbiamo memoria. Sappiamo solo che ci troviamo su di una vecchia e squallida passerella nei pressi di Dover .

Risalendo il fiume

Con il calare del sole, decidiamo che è arrivato il momento di lasciare la costa e di addentraci negli intricati dedali fluviali che squarciano l'Inghilterra. Eivor intima ai suoi guerrieri di abbassare la vela e iniziare a remare.

Questo è un viaggio che va assaporato. Fin troppe volte ci siamo lasciati guidare dai fiumi del gioco, ma non ci siamo mai lasciati veramente "trasportare" da essi.

Il vento cessa il suo chiassoso monologo; i remi spezzano l'incedere delle tranquille acque del fiume mentre il drakkar lo dilania delicatamente con la sua prua.

Sembrerebbero le rive di una terra inesplorata, se non fosse per le sporadiche capanne in paglia che ogni tanto sbucano dalla fitta vegetazione fluviale e per i decadenti ponti in pietra eretti dai precedenti invasori romani. Nessun volto umano, nessun corpo, nessuna figura in lontananza.

Gli aironi e i pesci sembrano essere gli unici abitanti di questo luogo, e non si trovano neppure sulla terraferma.

La nave sembra essere l'unica causa e fonte dei rumori che ci circondano.

D'un tratto, lo scaldo inizia a intonare un canto che ripercorre una delle nostre imprese in Inghilterra. La sua voce diventa la colonna sonora di quella silenziosa notte sul fiume; totalmente anomala, eppure inesorabilmente armoniosa.

In lontananza, dalla fitta nebbia emerge il campanile di un monastero, ora adibito a torre di guardia per prevenire eventuali assalti vichinghi.

La croce celtico-cristiana, simbolo privo di interesse per i viaggiatori fluviali che si stanno apprestando ad attraversare il fiume senza dare troppo nell'occhio, è fieramente esposta in una colorazione dorata su di un candido stendardo.

Le guardie sassoni sulla riva non sembrano far caso al nostro lento passaggio. Senza trattenerci oltre, procediamo, cullati dalle calme acque del fiume.