Fortnite 15.21: l'aggiornamento porta Predator e novità mitiche

Battaglia Reale | Predator ma non solo

Vediamo la modalità più interessante per i giocatori: la Battaglia Reale. L'aggiornamento di Fortnite 15.21, come anticipato in apertura, porta con sé Predator, oltre a un oggetto mitico. Vediamo tutti i dettagli in modo ordinato.

Predator

Come ci attendevamo, Predator è finalmente arrivato all'interno dell'isola di Fortnite. Il dataminer Hypex, tramite il proprio profilo Twitter, ha condiviso un breve filmato del personaggio all'interno del gioco. Possiamo ammirarne le fattezze, gli effetti sonori e l'animazione nel video qui sotto.

Qui sotto, invece, avete modo di vedere nel dettaglio la parte superiore di Predator all'interno di Fortnite 15.21, la copertura dedicata, il dorso decorativo e le sue armi corpo a corpo che saranno utilizzabili come piccone.

Oggetto mitico per Fortnite 15.21

Il dataminer Hypex ci permette inoltre di vedere nel dettaglio il nuovo oggetto mitico anticipato da Epic Games: si tratta, ovviamente, di un oggetto legato a Predator, ovvero un device per la mimetizzazione che permette di "diventare quasi invisibile per un breve periodo; l'effetto svanisce quando si cambia arma o quando si nuota". L'oggetto è ottenibile sconfiggendo Predator.

Sempre secondo Hypex, le statistiche dell'oggetto sono le seguenti:



Durata: 30 secondi

Ricarica: 30 secondi

Tempo di uscita dall'effetto: 1 secondo

Allerta fine effetto: ultimi 5 secondi

Anche gli NPC possono diventare invisibili per 15 secondi, con 30 secondi di ricarica

Potete vedere l'effetto del device di mimetizzazione di Predator nel video qui sotto.

Incarichi

Sono inoltre stati scoperti gli incarichi introdotti all'interno dell'aggiornamento di Fortnite 15.21. I più interessanti sono ovviamente quelli dedicati a Predator. Oltre a quelli già noti, se ne sono aggiunti altri. Vediamo in un rapido elenco:



Sconfiggi Predator

Completa una taglia nei panni di Predator

Visita l'appartamento di Predator nei panni di Predator all'interno del Paradiso del Cacciatore

Passa 30 secondi entro 10 metri da un altro giocatore nei panni di Predator

Infliggi danni mentre l'effetto termico è attivo con Predator (100)

Club di Fortnite

È stato inoltre svelato da ShiinaBR, tramite Twitter, che all'interno di Fortnite 15.21 è stato inserito il nuovo pacchetto del Club di Fortnite (o Fortnite Crew se preferite). In questo momento i file sono criptati, di conseguenza non sono disponibili i dettagli sui contenuti di febbraio. Speriamo che non si ripetano i problemi di inizio anno, che hanno impedito a molti di ottenere correttamente i propri V-Bucks.