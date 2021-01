Multiplayer Risponde torna oggi su Twitch alle 16 con le risposte alle vostre domande!

Sempre per quanto riguarda i progetti futuri, sono molto interessanti anche le assunzioni presso Next Level Games dopo l'acquisizione da parte di Nintendo.

Gli argomenti di discussione possono essere diversi, partendo dalle ultime notizie emerse in questo periodo: potreste chiedere a Vincenzo quando saranno disponibili le prossime scorte di PS5 o cosa hanno in lavorazione Sony Santa Monica, Sony San Diego e Insomniac Games, tutti studi piuttosto attivi sul mercato sviluppatori.

Come ogni mercoledì torna il classico appuntamento col Multiplayer Risponde . A partire dalle 16, sul canale Twitch di Multiplayer.it, Vicenzo Lettera risponderà a tutte le vostre domande . Per questo motivo vi chiediamo di cominciare a prenotare una risposta utilizzando i commenti qua sotto: saranno i primi ad essere letti durante la live!

Come sempre, tuttavia, potremo andare completamente off topic a seconda di cosa ci chiederete: non abbiate timore e iniziate a scrivere le vostre domande qui nei commenti. Vi ricordiamo anche che su Telegram vi aspetta il canale ufficiale di Multiplayer.it, un posto dove trovare migliaia di altri appassionati coi quali chiacchierare davvero di tutto.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!