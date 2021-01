PS5, nuove console disponibili questa settimana? I rivenditori UK si preparano

PS5 continua ad essere l'oggetto del desiderio per milioni di giocatori e la sua totale assenza di disponibilità sul mercato non fa che alimentare questa voglia spasmodica, che tuttavia potrebbe trovare soddisfazione presto, forse già questa settimana, considerando che diversi rivenditori nel Regno Unito sembrano prepararsi all'arrivo di nuove scorte di console in questi giorni.

Facciamo presente che le informazioni in questo senso vadano prese con estrema cautela per diverse ragioni: prima di tutto non sono certe nemmeno alla fonte, poi dobbiamo precisare che non si tratta mai di informazioni precisamente indicative anche per il pubblico, visto che si parla di nuove scorte per catene di grosso calibro e infine stiamo parlando di rivenditori del Regno Unito, dunque un mercato che agisce in maniera anche piuttosto indipendente rispetto al resto dell'Europa e dell'Italia.

In ogni caso, ci attacchiamo un po' a tutto per sapere qualcosa sul possibile arrivo di PS5 nei negozi e dunque cogliamo l'occasione anche in questo caso. Proprio la settimana scorsa, Sony aveva informato che nuove scorte erano in arrivo in quei giorni negli USA, ma per quanto riguarda l'Europa non ci sono informazioni ufficiali e anche le idee precedenti su possibili restock nella settimana passata sono ormai decadute.

Ci riferiamo dunque ora a quanto riportato da alcune fonti d'oltremanica: la catena Game, ad esempio, sembra si stia preparando a ricevere nuove scorte da mettere in vendita questa settimana, con il sito ufficiale che ha aperto alle prenotazioni ma senza una data precisa sulla vendita effettiva. Gli acquisti sembrano comunque aperti già in queste ore, dunque è possibile che la disponibilità ci sia.

In ogni caso, la spedizione potrebbe avvenire per il 29 gennaio, cosa che dimostra come ci sia ancora una certa incertezza al riguardo. D'altra parte, altri rivenditori come Amazon, Currys e John Lewis segnalano possibili disponibilità a febbraio, dunque l'idea è che possano esserci dei restock con vendite previste per i primi del mese prossimo o comunque durante febbraio 2021.

Nel frattempo, eBay sta lottando contro le truffe delle scatole vuote di PlayStation 5, tanto per dare un'idea del livello a cui è arrivata la situazione, mentre anche sul fronte Microsoft non va molto meglio, con Xbox Series S che è stata disponibile per qualche ora nella giornata di ieri su Amazon ma Xbox Series X esaurita praticamente nel giro di pochi secondi.