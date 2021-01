PS5: eBay sta lottando contro le truffe delle scatole vuote di PlayStation 5

In queste settimane stiamo assistendo ad un fiorire di truffe online con al centro PS5. La console di Sony, infatti, essendo un oggetto estremamente desiderato da parte di migliaia di persone, è un'esca molto appetita da disperati acquirenti online. Una delle truffe più celebri su eBay si basa su di un semplice gioco di parole che inganna gli acquirenti meno accorti. In altre parole, al posto di vendere una PS5 nella scatola originale, alcuni furboni vendono una scatola originale di PS5. Ovviamente ad un prezzo enorme. Il celebre negozio online, però, ha detto di essere al lavoro per fermare questo genere di truffa, in modo da fermare i disonesti prima ancora che questi mettano a segno un furto.

Il sito, infatti, ha detto che interverrà contro tutte quelle inserzioni poco chiare e che procederà contro chi le ha fatte perché la descrizione è fuorviante e le foto non rappresentano effettivamente la merce venduta. Sono in tanti, infatti, che sono caduti in questo genere di truffa, ma, fortunatamente, avendo agito all'interno del sito eBay può intervenire per bloccare i pagamenti ed evitare che oltre alla beffa ci sia un danno. Spesso da oltre 1000 euro.

Gli utenti, infatti, si possono rivalere della garanzia data da eBay che restituisce i soldi agli acquirenti che scoprono di essere stati truffati, anche se consiglia sempre, soprattutto se l'importo è consistente, di controllare minuziosamente ogni la descrizione degli oggetti, oltre che di usare sempre gli strumenti dati dallo stesso sito per mettersi in contatto e pagare ogni oggetto: solo così si ha l'assicurazione di avere un rimborso e il supporto di eBay dopo una transazione finita male. Usare metodi di pagamento tracciabili, poi, è un'altra assicurazione a disposizione degli acquirenti. Un metodo che avrebbe impedito a molti di cascare con tutti e due i piedi nella truffa di Euromediashop.