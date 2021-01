PS4 ha vinto la scorsa generazione: un video ripercorre la storia della console

PS4 ha vinto ha scorsa generazione, ma in che modo? Un video realizzato da IGN ripercorre la storia della console Sony e mette in evidenza gli elementi che le hanno consentito di battere Xbox One.

Come illustrato anche nella nostra retrospettiva del 2013, PlayStation 4 ha potuto contare su di un lancio di grande successo grazie al prezzo inferiore rispetto alla concorrenza e a un migliore focus sui videogame.

Dopodiché, semplicemente, Sony ha portato avanti le politiche che avevano caratterizzato la parte finale del ciclo vitale di PS3, mettendo in condizione i suoi migliori team di sviluppo di confezionare straordinarie esclusive.

Naturalmente la gestione del brand Xbox in mano a Don Mattrick ha contribuito in maniera sostanziale a rendere la vita facile alla casa giapponese, creando un gap che Phil Spencer, pur con tutte le sue valide intuizioni, non è stato in grado di colmare.

Con PS5 e Xbox Series X|S la situazione non riparte da zero: il peso del successo di PS4 sta influenzando anche la nuova generazione, ma le tante acquisizioni effettuate dalla casa di Redmond potrebbero cambiare le cose.