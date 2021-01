Xbox Store: tanti sconti su giochi Xbox Series X|S e One nei Deals with Gold

Xbox Store, come da tradizione, lancia una nuova serie di sconti all'interno del programma Deals with Gold per questa settimana, che comprende numerosi giochi Xbox Series X|S e Xbox One con interessanti riduzioni di prezzo.

Potete trovare l'elenco completo degli sconti nei Deals with Gold di questa settimana a questo indirizzo sul sito di Major Nelson, con i vari link ai titoli in questione, mentre ci limitiamo qui a segnalare alcuni giochi particolarmente interessanti.

Nella mandata di saldi in questione rientrano sia titoli completi che Season Pass e anche bundle, insomma ci sono diverse occasioni per gusti differenti, a quanto pare.

Tra i giochi completi segnaliamo la presenza di Resident Evil 2 al prezzo di 15,99 euro con il 60% di sconto, compreso anche nell'ottima raccolta Raccoon City Edition che mette insieme anche Resident Evil 3 al prezzo di 31,99 euro, oltre a FIFA 21 Ultimate Edition che comprende sia la versione Xbox One che quella Xbox Series X|S a 44,99 euro.

Tra i bundle segnaliamo le avventure di Playdead, Inside & Limbo a 10,49 euro, le avventure grafiche di Amanita Design con Machinarium e Creaks a 17,99 euro e due classicissimi degli RPG con Planescape: Torment e Icewind Dale: Enhanced Edition a 24,99 euro.

Per quanto riguarda aggiunte e Season Pass, segnaliamo la presenza del Season Pass di Watch Dogs 2 al prezzo di 15,99 euro, il Season Pass di Borderlands 3 a 29,99 euro e il Pacchetto aggiuntivo definitivo di Forza Horizon 4 a 19,99 euro.

In ogni caso, si tratta solo di alcuni esempi dei vari sconti attualmente disponibili su Xbox Store, dunque vi rimandiamo al link riportato sopra per l'elenco completo o direttamente allo store ufficiale.