Il 2021 non promette bene per il mondo videoludico. La situazione globale ha lesionato in maniera preoccupante l'industria, portando diversi titoli allo slittamento improvviso oppure a uscite sul mercato non proprio esaltanti. L'anno si è aperto già con diversi rinvii, uno su tutti quello di Hogwarts Legacy , una delle IP più interessanti che erano destinate a uscire in questo 2021. Di conseguenza, resta difficile fare pronostici per un anno pieno di titoli senza date di uscita ben precisate, molti dei quali estremamente ambiziosi e con necessità lavorative stringenti per riuscire a portare un prodotto non solo completo, ma anche coeso e coerente. Tuttavia, noi vogliamo provarci ugualmente; vogliamo sperare in un 2021 ricco di titoli interessanti, in grado di dare finalmente il calcio d'inizio alla nuova generazione di console e anche giovare al mercato PC. E vogliamo andare addirittura oltre. In questo speciale vi mostreremo i videogiochi del 2021 che aspettiamo di più dal punto di vista fotografico .

Cosa intendiamo con “punto di vista fotografico”?

Abbiamo parlato approfonditamente della fotografia virtuale nei mesi scorsi, quindi eviteremo di dilungarci ulteriormente sulla questione, però vogliamo comunque spendere due parole per spiegare al volo cosa sia questa "strana" tendenza che da qualche anno accompagna il medium videoludico.

La fotografia virtuale è sostanzialmente la fotografia tradizionale trasposta all'interno di un universo creato digitalmente (in questo caso, videoludico).

Ovviamente, le due cose sono ben distinte (una si avvale di un dispositivo che impressiona la luce, l'altra simula tale dispositivo), ma entrambe possono avere il medesimo appeal su chi le esperisce. Certo, da un lato si interagisce con mondi fatti di zero e uno, dall'altro con la realtà organica, ma sempre di immortalare qualcosa si tratta.

Per molti la fotografia virtuale è etichettabile come qualcosa di inutile, assolutamente non comparabile con la "vera fotografia" (cosa che, ripetiamo, non è in alcun modo intenzionata a fare), che chiunque può ricreare in qualsiasi momento perché "i giochi sono pensati per essere uguale per tutti", ma vi assicuriamo che non è affatto facile ricreare uno scatto in-game esattamente identico a quello realizzato da un altro giocatore, a meno che non sia lo still-frame di una scena d'intermezzo che, per ovvi motivi, non è fotografia virtuale; provarci sarebbe come cercare di scattare la stessa foto fatta da qualcun altro al Colosseo o a qualunque altro luogo reale: il risultato potrebbe essere simile, ma mai uguale.

Avere la possibilità di scegliere la composizione, di posizionare un personaggio, di cogliere un momento fortuito e irripetibile permette a chi esperisce il titolo di catturare ciò che vuole nel modo che preferisce. I soggetti possono essere i medesimi, ma è il modo in cui vengono valorizzati dal singolo individuo a fare la differenza tra uno scatto e l'altro.

Se dovessimo seguire la teoria della "vera fotografia", allora neanche i film d'animazione in computer grafica andrebbero considerati "film", in quanto non prevedono l'utilizzo di un sistema di ripresa tradizionale, bensì vengono creati da zero grazie a software dedicati.

Ma questo è un altro discorso. Siamo qui per parlarvi delle nostre aspettative dal punto di vista fotografico di questo 2021, non per annoiarvi con dibattiti riguardanti la valenza di nuove forme artistiche. Ecco, quindi, i videogiochi del 2021 che aspettiamo maggiormente dal punto di vista fotografico.