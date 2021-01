PS5: Sony informa che nuove scorte arrivano oggi negli USA, quando in Europa?

Sony informa ufficialmente che nuove scorte di PS5 e PlayStation 5 Digital Edition saranno distribuite attraverso la piattaforma Sony Rewards negli USA. Sfortunatamente non ci sono notizie per l'Europa e le prime scorse saranno limitate, ma è un chiaro segnale di come il colosso giapponese si sia nuovamente messo in moto per rifornire il più velocemente possibile i negozi con nuove console.

L'ultime voci di corridoio parlavano di alcune PS5 in arrivo il 13 gennaio su Amazon, ma evidentemente le voci di corridoio si sono rivelate poco corrette. In questo caso è la stessa Sony a parlare di "una piccola quantità di console", per il momento destinate solo per il mercato USA. L'arrivo di nuove macchine, però potrebbe essere il segnale di un nuovo lotto di console è in preparazione e arriverà a breve, si spera, nei negozi.

Gennaio, infatti, sembra il mese prescelto da Sony per rifornire con decisione i mercati, ripartendo prima dall'Asia, territori un po' trascurati in queste settimane, per poi arrivare al Nord America e l'Europa. L'obiettivo del colosso giapponese è quello di creare un flusso di console più solido e costante rispetto i primi mesi e di regolarizzare la situazione per questa primavera, quando la grande domanda iniziale sarà soddisfatta.

Come sempre vi avviseremo nel caso in cui sorgano nuove informazioni in merito a nuove scorte di console. Nel frattempo vi ricordiamo di fare attenzione ai tentativi di phishing: in questa settimane è GameStopZing che avvisa che non sta mandando SMS o email.