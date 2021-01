GameStopZing mette in guardia dai tentativi di phishing: non sta inviando mail o SMS

GameStopZing sta mettendo in guardia i suoi clienti da uno dei tipi di truffa più insidiosi e antipatici di questi anni: il phishing. Fingendo di essere qualcun altro i ladri tentano di impossessarsi dei dati e dei soldi di ignare persone, che cliccano inavvertitamente su link contraffatti. Per questo motivo in queste ore la catena di videogiochi sta avvisando tutti che non sta inviando mail o SMS chiedendo informazioni. E se lo facesse, utilizzerebbe i suoi canali ufficiali.

Per questo motivo ci uniamo all'appello di GameStopZing: fate attenzione a chi vi sta inviando le email o gli SMS e comunque non cliccate mai i link proposti via posta o messaggio, ma andate voi direttamente sul sito ufficiale e chiedete informazioni.

Nel caso di GameStopZing, dovete contattare il servizio clienti a questo indirizzo.

Ecco la comunicazione ufficiale dell'azienda:

"Desideriamo informarti che abbiamo ricevuto segnalazioni relative a false comunicazioni apparentemente inviate da GameStopZing Italia ma che in realtà rappresentano un falso.

Il phishing è una delle tecniche più diffuse e sempre più elaborate di frode informatica: email, sms o telefonate finalizzate ad ottenere i tuoi dati per scopi illeciti.

NON FIDARTI DI LORO

RICONOSCI LE NOSTRE COMUNICAZIONI

GAMESTOPZING NON TI CHIEDERA' MAI DI FORNIRE I TUOI DATI, i dati di uno scontrino d'acquisto o i tuoi dati bancari, PER EFFETTUARE PRENOTAZIONI, ACQUISTI, GESTIRE CONSEGNE DI PRODOTTI o altro ancora, al di fuori dei nostri canali ufficiali. Nè ti chiederemo di contattare indirizzi email con dominio diverso da @gamestop.com, visitare siti web diversi da www.gamestop.it, pagine social non ufficiali, per fornire informazioni o effettuare pagamenti, effettuare chiamate al di fuori della nostra rete di contatti.

Diffida quindi da tutte le comunicazioni sospette.

Se pensi di aver ricevuto email, sms o chiamate che non siano state fatte da noi, ti invitiamo a contattare tempestivamente il nostro Servizio Clienti."