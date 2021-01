Pokémon GO Community Day di febbraio 2021: Roselia è la protagonista

Pokémon Company e Niantic hanno annunciato tutti i dettagli del Community Day di Pokémon GO che si terrà il 7 febbraio 2021. A partire dalle 11 fino alle 17 di domenica sarà possibile trovare tantissime Roselia allo stato selvatico. Inoltre, nel caso in cui siate fortunati, potrebbe capitarvi una versione cromatica di questo pokémon fiore.

Non solo: tutti coloro che faranno evolvere Roselia entro due ore dalla fine dell'evento avranno la possibilità di ottenere un Roserade che conosce l'attacco caricato di Tipo Fuoco Palla Clima e l'attacco veloce di Tipo Erba Semitraglia. Scattando delle foto durante l'evento sarà anche possibile avere una sorpresa.

Le altre attività previste sono l'arrivo di una ricerca a tempo esclusiva dell'evento che consentirà di ottenere delle Pietre Sinnoh. Inoltre ci sarà uno speciale pacco Community Day di Roselia acquistabile solo una volta per 1.280 Pokémonete contenente un MT attacco veloce fuoriclasse, quattro aromi, quattro Superincubatrici e 30 Ultra Ball.

Ci sarà anche la possibilità di acquistare l'esclusiva storia di ricerca speciale del Community Day "Profumo di Roselia". Questa avventura, che non sblocca dei premi, sarà data gratuitamente a tutti coloro che hanno comprato un biglietto per il Tour di Pokémon GO di Kanto.

In questo periodo Budew si schiuderà dalle Uova da 2 km e sarà necessario 1/4 di distanza per la schiusa quando le Uova vengono posizionate in un'Incubatrice Uova durante il periodo dell'evento. Infine l'aroma attivato durante l'evento durerà per tre ore.