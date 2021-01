PS5: Amazon potrebbe rimettere in vendita nuove scorte il 13 gennaio

PlayStation 5 è ancora introvabile in mezzo mondo, ma Sony potrebbe avere già inviato ad Amazon Italia nuove console: la prima ondata di PS5 potrebbe essere messa in vendita a partire da domani 13 gennaio 2021. Ecco i link da tenere d'occhio per scoprire la disponibilità della piattaforma e non lasciarvi sfuggire l'occasione di entrare nella next-gen.

Per il momento non si hanno notizie ufficiali in merito: abbiamo provato a contattare PlayStation Italia, ma al momento non abbiamo ottenuto nessuna risposta. Questo, però, non vuol dire che domani non valga la pena tentare la fortuna, così da iniziare questo 2021 col piede giusto.

Ecco i link da tenere sotto controllo: