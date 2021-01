PS5 è il miglior lancio di sempre, Jim Ryan rivendica il successo di Sony al CES 2021

Al termine della conferenza tenutasi al CES 2021, la principale fiera a carattere tecnologico del mondo, Jim Ryan è tornato a parlare con orgoglio di quello che la sua azienda è riuscita a fare in questo periodo di emergenza. Il CEO e presidente di SIE, infatti, ha ribadito che il lancio di PS5 è stato il migliore mai fatto nella storia delle console.

Nonostante il CES di Las Vegas non sia più da anni una fiera di riferimento per i videogiochi, nel 2021 Sony e forse anche AMD e Nvidia questo pomeriggio, hanno deciso di utilizzare questa vetrina per delineare il loro 2021 videoludico. Nel suo intervento, Ryan ha confermato il periodo di uscita di giochi come Little Devil Inside, Kena Bridge of Spirits, Stray, Ghostwire Tokyo, Ratchet & Clank Rift Apart e Horizon Forbidden West e il rinvio di Project Athia e Pragmata, ma ha anche ribadito di come, nonostante la console sia ancora introvabile, quello di PS5 sia il miglior lancio della storia.

Ryan non ha voluto snocciolare numeri precisi a supporto di questa affermazione, ma alcuni analisti pensano che siano state distribuite ben 3,4 milioni di PS5 in meno di due mesi. Se non si trova nei negozi, quindi, è perchè la domanda è altissima, non perchè Sony ha prodotto poche unità.

Uno sforzo notevole, soprattutto considerando che è avvenuto in un anno nel quale l'intero pianeta è stato tenuto sotto scacco dal COVID-19 e si è combattuta una feroce guerra commerciale tra USA e Cina.