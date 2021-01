Techtonik, speciale CES 2021 per commentare AMD e NVIDIA: si comincia alle 16.30

Techtonik torna oggi, a partire dalle 16.30, per seguire gli sviluppi del CES 2021 e commentare in diretta gli eventi di AMD e NVIDIA. Cosa verrà annunciato dalle due aziende?

Rigorosamente live sul canale Twitch di Multiplayer.it, Pierpaolo Greco e Umberto Moioli faranno una mezz'ora di discussione libera, per poi seguire appunto le conferenze di AMD (dalle 17.00) e di NVIDIA (dalle 18.00), chiudendo lo streaming con un'ulteriore mezz'ora di considerazioni varie.

Oltre al tradizionale commento tecnico, non mancheremo di rispondere alle vostre domande sugli immancabili annunci legati alle nuove schede video e ai processori: potete cominciare a scriverle qui nei commenti, oltre a porle su Twitch.

Inoltre vi ricordiamo che, nel caso in cui vogliate trovare una community sempre pronta a chiacchierare e dispensare consigli, su Telegram c'è il gruppo ufficiale di Multiplayer.it. Per entrare a far parte di questa community basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link.

Potete, invece, seguire la live all'interno di questa notizia, nel box dedicato in homepage, sul canale Twitch di Multiplayer.it oppure utilizzando l'app ufficiale per iOS e Android.