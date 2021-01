Stronghold: Warlords rinviato, scopriamo la nuova data di uscita del gioco

Stronghold: Warlords è stato rinviato: lo strategico di FireFly Studios avrebbe dovuto fare il proprio debutto questo mese, ma gli sviluppatori hanno chiesto più tempo e fissato una nuova data di uscita: il 9 marzo.

Come scritto tempo fa nel nostro provato di Stronghold: Warlords, il gioco vanta alcune interessanti novità sul fronte delle meccaniche, un ottimo sistema di costruzione e spettacolari battaglie su larga scala.

A quanto pare, tuttavia, il comparto multiplayer non era ancora pronto ed è questo, in sostanza, il motivo per cui FireFly Studios ha preso la non facile decisione di posticipare il lancio.

Nel messaggio rivolto a propri fan, pubblicato su Twitter, il team di sviluppo parla di quella porzione di gioco come non ancora pronta per essere pubblicata, nonché di una serie di problemi inaspettati che hanno inevitabilmente dilatato i tempi di lavorazione.

Stronghold: Warlords, il nuovo titolo della serie di strategia in tempo reale di Firefly Studios, è il primo gioco dello studio che ricrea l'economia dei castelli dell'Estremo Oriente.

I Signori della guerra ti permetteranno di comandare le orde mongole, i soldati imperiali e i samurai per assediare i castelli giapponesi e le città fortificate cinesi.

Metti sotto assedio famosi signori della guerra usando unità classiche assieme a nuove armi d'assedio alimentate a polvere da sparo, giocando a Stronghold in un modo completamente nuovo.