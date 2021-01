PS5, il video col periodo di uscita di Ratchet, Horizon e molte altre esclusive

All'interno della conferenza che Sony ha tenuto al CES 2021, la più importante fiera della tecnologia consumer al mondo, Jim Ryan, il Presidente e CEO di SIE, ha voluto parlare anche di PS5. Lo ha fatto attraverso un video che ha annunciato il periodo di uscita di diverse esclusive PlayStation 5 come Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West o Kena: Bridge of Spirits.

Si tratta di giochi molto interessanti, che Sony ha deciso di distribuire all'interno dell'anno in modo da dare ad ognuno di loro lo spazio che merita. Alcuni di questi, come Hitman 3 o Ghostwire: Tokyo, hanno già un mese preciso di uscita. Altri, come gli attesissimi Ratchet & Clank: Rift Apart e Horizon Forbidden West, sono stati "solo" confermati nel 2021.

Menzione d'onore per Project Athia, al momento previsto per gennaio 2022, e Pragmata, che è stato posticipato di qualche mese e adesso arriverà nel 2023.

Nessuna menzione per il nuovo God of War, da molti previsto per il 2021, ma che per il momento rimane solo un logo. Nessuna menzione anche l'atteso Gran Turismo 7, altra esclusiva attesa per il 2021, ma anche in questo caso non sappiamo se si tratti di pretattica da parte di Ryan o di una conferma che il gioco non ha ancora una data di lancio ben definita.

Ecco la lista completa delle nuove date di uscita dei giochi per PS5: