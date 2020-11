God of War 2 per PS5 è materiale da GOTY 2021, sviluppatori entusiasti

God of War 2, il nuovo capitolo della serie Santa Monica Studio in arrivo su PS5, sarà materiale da GOTY 2021: lo ha scritto su Twitter un certo Sami, tester e UI designer presso lo studio.

Annunciato con un teaser durante lo showcase dedicato a PS5, God of War 2 non ha ancora una data di uscita né è stato mostrato con qualche sequenza di gameplay, ma l'entusiasmo che circonda il progetto è tangibile.

"Giocare con il God of War del 2018 mi sembra surreale, ora come ora", ha scritto lo sviluppatore in un tweet che poi ha cancellato. "Ai tempi non avrei mai pensato di lavorare nello sviluppo di videogame, in qualunque forma."

"Stiamo lavorando a qualcosa di folle e speciale", ha continuato tale Sami riferendosi appunto a God of War 2, aggiungendo poi: "È ora di prepararsi per il GOTY 2021."

La speranza è di vedere finalmente il nuovo capitolo della serie in azione a breve, magari addirittura entro la fine di quest'anno.